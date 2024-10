Docenti neoassunti senza stipendio: “Migliaia senza soldi. Tanti non riescono a pagare l’affitto e sono costretti a tornare a casa”. La situazione in diverse province (Di martedì 15 ottobre 2024) Cresce la rabbia dei Docenti neoimmessi in ruolo che, a metà ottobre, non hanno ancora ricevuto lo stipendio. Un gruppo di circa 1700 insegnanti, coordinato da una docente, Eloisa Aquilina, denuncia una situazione di "vergogna assoluta" e chiede interventi immediati. L'articolo Docenti neoassunti senza stipendio: “Migliaia senza soldi. Tanti non riescono a pagare l’affitto e sono costretti a tornare a casa”. La situazione in diverse province . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Cresce la rabbia deineoimmessi in ruolo che, a metà ottobre, non hanno ancora ricevuto lo. Un gruppo di circa 1700 insegnanti, coordinato da una docente, Eloisa Aquilina, denuncia unadi "vergogna assoluta" e chiede interventi immediati. L'articolo: “non”. Lain

