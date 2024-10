Dirty Dancing, Jennifer Grey sul sequel: "Deve essere fatto nel modo giusto per onorare Patrick Swayze" (Di martedì 15 ottobre 2024) L'attrice non si è sbilanciata molto sul sequel, ma se verrà realizzato dovrà essere fatto nel modo giusto in memoria del compianto Swayze Sono passati quattro anni da quando è stato annunciato il sequel di Dirty Dancing, con Jennifer Grey che dovrebbe riprendere il suo ruolo di Frances "Baby" Houseman dall'originale del 1987. Il seguito del film era originariamente previsto per un'uscita al cinema nel 2024, ma la Lionsgate ne ha posticipato l'uscita nelle sale a causa degli scioperi di Hollywood dello scorso anno che si sono protratti per mesi e hanno di fatto bloccato la produzione. Recentemente, la Grey ha condiviso un aggiornamento sul sequel di Dirty Dancing, in occasione della anteprima del suo ultimo film, A Real Pain, avvenuta al BFI Movieplayer.it - Dirty Dancing, Jennifer Grey sul sequel: "Deve essere fatto nel modo giusto per onorare Patrick Swayze" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'attrice non si è sbilanciata molto sul, ma se verrà realizzato dovrànelin memoria del compiantoSono passati quattro anni da quando è stato annunciato ildi, conche dovrebbe riprendere il suo ruolo di Frances "Baby" Houseman dall'originale del 1987. Il seguito del film era originariamente previsto per un'uscita al cinema nel 2024, ma la Lionsgate ne ha posticipato l'uscita nelle sale a causa degli scioperi di Hollywood dello scorso anno che si sono protratti per mesi e hanno dibloccato la produzione. Recentemente, laha condiviso un aggiornamento suldi, in occasione della anteprima del suo ultimo film, A Real Pain, avvenuta al BFI

