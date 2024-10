Nerdpool.it - DC vuole una serie anime su Cartoon Network

(Di martedì 15 ottobre 2024) Per decenni, DC Comics ha supervisionato alcuni dei migliori eroi del mondo e queste stelle sono pronte ad espandere il loro orizzonte. Dai blockbuster hollywoodiani ai crossover televisivi, la DC ha fatto di tutto. In questi giorni, la casa editrice sta iniziando ad immergersi nel mondo deglie un nuovo rapporto suggerisce che Warner Bros. Discovery sta studiando un nuovo titolo per le sue icone DC. L’aggiornamento arriva dalla stessa Warner Bros. Discovery, che ha appena pubblicato un nuovo annuncio di lavoro. La società sembra stia cercando assistenza alla produzione per un progetto intitolato SuperMutant Magic Academy ed il titolo viene presentato come und’azione e commedia. Quindi, se volete vedere cosa può fare la Warner Bros. Discovery con gli, beh, non siete gli unici curiosi.