Cristoforo Colombo era italiano. Ma non è questo il punto… (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott – Sta facendo discutere (e non poteva essere altrimenti) lo studio secondo il quale le origini di Cristoforo Colombo non sarebbero da ricercare nelle luci della Lanterna – stiamo ovviamente parlando del simbolo di Genova – quanto piuttosto tra la comunità sefardita, ovveri gli ebrei iberici. Ora, se la tesi resa pubblica dalla tv pubblica spagnola proprio nel giorno del Columbus day viene già messa in dubbio da numerosi scienziati, ci sembra giusto mettere un po’ d’ordine sulla questione. Spiegando perché non è neanche l’italianità biologica del grande navigatore il vero punto della faccenda. Ilprimatonazionale.it - Cristoforo Colombo era italiano. Ma non è questo il punto… Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott – Sta facendo discutere (e non poteva essere altrimenti) lo studio secondo il quale le origini dinon sarebbero da ricercare nelle luci della Lanterna – stiamo ovviamente parlando del simbolo di Genova – quanto piuttosto tra la comunità sefardita, ovveri gli ebrei iberici. Ora, se la tesi resa pubblica dalla tv pubblica spagnola proprio nel giorno del Columbus day viene già messa in dubbio da numerosi scienziati, ci sembra giusto mettere un po’ d’ordine sulla questione. Spiegando perché non è neanche l’italianità biologica del grande navigatore il vero punto della faccenda.

Cristoforo Colombo era uno spagnolo di origine ebraica? Cosa non torna nel documentario Columbus Dna - Un'altra contraddizione riguarda l'interpretazione dei risultati genetici in relazione all'origine sefardita di Colombo. In ambito scientifico, i dati vengono solitamente pubblicati su riviste specializzate e sono soggetti a un rigoroso processo di revisione, che garantisce la validità delle conclusioni raggiunte. (Ilfoglio.it)

Italiano o no : scusate ma - di preciso - cosa ce ne facciamo di Cristoforo Colombo? - Eppure, anche se questa nuova ipotesi fosse vera, cosa cambierebbe in concreto? Secondo la tradizione comunemente accettata – per intenderci, quella dei sussidiari delle elementari – Colombo era nato in una repubblica indipendente, impegnata per secoli a combattere altre città della penisola, Pisa e Venezia in primis, giungendo fino ad allearsi con Costantinopoli pur di affossarle. (Ilfoglio.it)

Salvate Cristoforo Colombo : tutti lo vogliono - anche gli spagnoli se ne stanno appropriando - Questa proiezione dovrebbe convincere l’osservatore che l’origine di Colombo sia spagnola ed ebraica sefardita. “Scriveva in spagnolo” non è una dimostrazione di cittadinanza “Scriveva le lettere in spagnolo”, questa sembra essere una delle evidenze con cui i documentaristi spagnoli vorrebbero farci credere che Cristoforo Colombo sia stato un loro connazionale. (Secoloditalia.it)