Conti spiati, l’ex bancario Coviello vuole impugnare il licenziamento. Intesa: “Per noi gravi danni patrimoniali e reputazionali” (Di martedì 15 ottobre 2024) l’ex bancario licenziato lo scorso agosto dopo la scoperta di una mole impressionante di accessi abusivi a Conti e carte di credito di amici, parenti e personaggi pubblici compresa la premier Meloni, è indagato dalla Procura di Bari Repubblica.it - Conti spiati, l’ex bancario Coviello vuole impugnare il licenziamento. Intesa: “Per noi gravi danni patrimoniali e reputazionali” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 15 ottobre 2024)licenziato lo scorso agosto dopo la scoperta di una mole impressionante di accessi abusivi ae carte di credito di amici, parenti e personaggi pubblici compresa la premier Meloni, è indagato dalla Procura di Bari

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Vincenzo Coviello - l’ex funzionario di banca che ha spiato (tra i tanti altri) i conti di Giorgia Meloni - Ma chi è Vincenzo Coviello? Chi è il funzionario al centro della nuova spy story legata alla sicurezza informatica? Nel luglio scorso, nel momento in cui è stato scoperto dalla banca, che ha quindi segnalato il fatto alla Procura, il 52enne ha inviato ad Intesa una lettera per richiedere un’aspettativa non retribuita di un mese. (Notizie.com)

I conti spiati di migliaia di politici - perquisito il pc dell’ex bancario. I pm : forse non ha agito da solo - Il decreto di perquisizione Gli inquirenti vogliono accertare se Coviello abbia effettuato gli accessi “in concorso e previo concerto con persona/e da identificare”, come dice il decreto di perquisizione. In realtà Bankitalia ha chiesto poi a Intesa Sanpaolo “di fornire chiarimenti sull’accaduto e sulle iniziative che intende intraprendere a riguardo. (Quotidiano.net)

Filippine - torna in campo l’ex presidente Rodrigo Duterte e continua la lotta politica contro Marcos - Pare infatti che Duterte fosse eccessivamente permissivo verso le esecuzioni sommarie compiute dalla polizia contro i trafficanti. La sua vice è Sara Duterte, figlia del suo predecessore Rodrigo e che a sua volta era sindaco di Davao. Inoltre la tornata si inserisce nel contesto delle elezioni di metà mandato del prossimo anno. (Api.follow.it)