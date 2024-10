Cnel rapporto sui servizi pubblici | al Sud costano di più ma sono meno efficienti E il trasporto arranca

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) È un quadro di luci e ombre quello che emerge dalla Relazione annuale delsui, presentata oggi a Villa Lubin. Molte buone pratiche, importanti miglioramenti, ma anche tante sfaccettature che riflettono antiche fragilità e significativi divari territoriali e sociali. Bene gli indicatori di benessere relativi alle speranze di vita (83,1 anni) e alla salute degli anziani (37,8% in buona salute). In aumento il livello di risorse finanziarie per la protezione sociale, la prevenzione sanitaria e iall’infanzia. Migliora il livello di istruzione della popolazione. Si innalza la percentuale di raccolta differenziata e di riciclaggio. Ma non mancano le lacune. Spesso il livello di impegno economico è al di sotto della media europea. Vicriticità nelpubblico. Iper la prima infanziainferiori ai principali paesi UE.