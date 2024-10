Ilrestodelcarlino.it - Classifica università, Unibo prima in Italia nel World University Rankings

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 – Per il quinto anno consecutivo, l'di Bologna è al primo posto tra gli ateneini neldi Times Higher Education (THE), una delle più note e prestigiose classifiche universitarie internazionali. A livello mondiale l’Alma Mater guadagna nove posizioni, passando dal 155° al 146° posto, confermando un trend di crescita che prosegue da tempo: solo negli ultimi quattro anni sono state 26 le posizioni scalate. Tra lene, dopo l’di Bologna seguono la Scuola Normale Superiore di Pisa (154°), Sapienzadi Roma (185°) e l’degli Studi di Padova (201°-250°), Politecnico di Milano (201°-250°), Scuola Superiore Sant'Anna (201°-250°), Vita-Salute San Raffaele (201°-250°). L’Alma Mater migliora i suoi punteggi in quattro dei cinque ambiti che compongono il ranking.