Civitella, aperto il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – aperto il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Il Comune di Civitella in Val di Chiana ha stanziato 48 mila euro per l’emergenza abitativa. Come illustrato dal Sindaco Andrea Tavarnesi, gli interventi per il diritto alla casa sono stati inseriti nella variazione di bilancio approvata all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale. Lanazione.it - Civitella, aperto il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 –ilperdeiaddeidi. Il Comune diin Val di Chiana ha stanziato 48 mila euro per l’emergenza abitativa. Come illustrato dal Sindaco Andrea Tavarnesi, gli interventi per il diritto alla casa sono stati inseriti nella variazione di bilancio approvata all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale.

