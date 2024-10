City Angels in festa: 30 anni sulla strada ad aiutare i senzatetto (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sarà il tradizionale ‘lancio del basco’ e la premiazione degli ‘Angeli’ che più si sono distinti nell’aiutare i senza tetto. Ma l’edizione 2024 della festa dei City Angels sarà speciale soprattutto perché quest’anno l’associazione compie il ragguardevole traguardo dei 30 anni di attività su strada. Cosa che gli è valsa il plauso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri li ha citati come esempio della Milano generosa e solidale. City Angels, 600 volontari, più della metà donne Domenica 20 ottobre 2024, i City Angels celebreranno a Milano i 30 anni di attività. Fondati nel 1994 da Mario Furlan, i "baschi blu" sono oggi presenti in 20 città italiane e in due svizzere, con oltre 600 volontari, di cui più della metà donne e un quarto immigrati. L’evento di celebrazione si svolgerà dalle 10.00 alle 17. Ilgiorno.it - City Angels in festa: 30 anni sulla strada ad aiutare i senzatetto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sarà il tradizionale ‘lancio del basco’ e la premiazione degli ‘Angeli’ che più si sono distinti nell’i senza tetto. Ma l’edizione 2024 delladeisarà speciale soprattutto perché quest’anno l’associazione compie il ragguardevole traguardo dei 30di attività su. Cosa che gli è valsa il plauso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri li ha citati come esempio della Milano generosa e solidale., 600 volontari, più della metà donne Domenica 20 ottobre 2024, icelebreranno a Milano i 30di attività. Fondati nel 1994 da Mario Furlan, i "baschi blu" sono oggi presenti in 20 città italiane e in due svizzere, con oltre 600 volontari, di cui più della metà donne e un quarto immigrati. L’evento di celebrazione si svolgerà dalle 10.00 alle 17.

