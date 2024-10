Romadailynews.it - Cina: al via trading del primo lotto di 10 ETF che seguono CSI A500

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pechino, 15 ott – (Xinhua) – Ildi 10 fondi negoziati in borsa (ETF) cheil CSIoggi ha iniziato il, cinque dei quali alla Borsa di Shanghai e gli altri a quella di Shenzhen. Il nuovo indice azionario, il CSI, e’ stato formalmente rilasciato dalla China Securities Index Co., Ltd. il 23 settembre, mentre i 10 ETF che losono stati inaugurati il 10 settembre. L’indice tiene conto di 500 titoli con grandi valori di mercato per riflettere la performance azionaria complessiva delle societa’ quotate piu’ rappresentative dei vari settori industriali della. (Xin) Agenzia Xinhua