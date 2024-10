“Cerchiamo casa ma nessuno ce l’affitta perché abbiamo un figlio piccolo”: la storia di Sara (Di martedì 15 ottobre 2024) Insieme al compagno Victor, la coppia sta cercando casa dall'inizio del 2023, ma ogni tentativo sembra naufragare tra truffe, prezzi esorbitanti e diffidenze da parte dei proprietari. Dopo un post diventato virale su Facebook, Sara ha raccontato a Fanpage.it la sua personale Odissea alla ricerca di un appartamento dove poter finalmente cominciare a costruire la propria vita di famiglia. Fanpage.it - “Cerchiamo casa ma nessuno ce l’affitta perché abbiamo un figlio piccolo”: la storia di Sara Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Insieme al compagno Victor, la coppia sta cercandodall'inizio del 2023, ma ogni tentativo sembra naufragare tra truffe, prezzi esorbitanti e diffidenze da parte dei proprietari. Dopo un post diventato virale su Facebook,ha raccontato a Fanpage.it la sua personale Odissea alla ricerca di un appartamento dove poter finalmente cominciare a costruire la propria vita di famiglia.

