Caso Sogei: arrestato il direttore generale, indagato “il referente di Musk in Italia” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Sogei esprime piena fiducia nella magistratura, a cui sta prestando totale supporto, e si dichiara indiscutibilmente estranea ai fatti. Ove i fatti contestati fossero acclarati in maniera definitiva l’azienda si dichiarerà parte lesa e si tutelerà nelle sedi competenti”, è la reazione di Sogei. La società in house del ministero dell’Economia e Finanze (il Mef) si dichiara parte lesa dopo il clamoroso arresto del direttore generale Paolino Iorio. Secondo quel che ha diffuso la guardia di finanza, il dirigente di Sogei è stato arrestato in flagranza, mentre accettava 15mila euro in contanti da un imprenditore. Il blitz è stato compiuto ieri sera, a Roma. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) “esprime piena fiducia nella magistratura, a cui sta prestando totale supporto, e si dichiara indiscutibilmente estranea ai fatti. Ove i fatti contestati fossero acclarati in maniera definitiva l’azienda si dichiarerà parte lesa e si tutelerà nelle sedi competenti”, è la reazione di. La società in house del ministero dell’Economia e Finanze (il Mef) si dichiara parte lesa dopo il clamoroso arresto delPaolino Iorio. Secondo quel che ha diffuso la guardia di finanza, il dirigente diè statoin flagranza, mentre accettava 15mila euro in contanti da un imprenditore. Il blitz è stato compiuto ieri sera, a Roma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Salvini-Open Arms - la giurista : “Guardiamo i fatti - non le narrazioni politiche” - In questo caso la risposta è in arrivo, dopo 5 anni. aggravato, perché commesso da pubblico ufficiale e in danno dei minori), e di rifiuto di atti di ufficio (articolo 328 c. L’unico soggetto giuridicamente ammesso a limitare la libertà personale, senza commettere reato, è l’Autorità Giudiziaria, che può disporlo con un atto che deve essere motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. (Bergamonews.it)

Caso Regeni - l'affondo di Minniti : “Banda di finti rapinatori? Ce li hanno fatti trovare uccisi per depistarci” - Noi invece mettemmo in chiaro che non avremmo accettato azioni di depistaggio». . . . Un francese fu massacrato di botte in commissariato e la magistratura francese accettò la versione fornita dal Cairo. . «Ho avuto la sensazione che la banda di finti rapinatori fatti ritrovare uccisi fu un modo per darci una finta verità, un metodo già usato con altri stranieri uccisi in Egitto che aveva ... (Gazzettadelsud.it)

“Morgan è una persona malata che ancora non ha iniziato un cambiamento. Gli ultimi fatti sono terrificanti” : Asia Argento sul “caso” Angelica Schiatti - L’attrice, in una intervista al magazine Sette, ha commentato il recente caso che ha coinvolto il cantante accusato di stalking dall’ex fidanzata Angelica Schiatti, caso che è emerso grazie all’articolo di Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano. – ha affermato – Gogne mediatiche, persecuzioni tramite tweet e hashtag: in America tutto questo e? fortissimo. (Ilfattoquotidiano.it)