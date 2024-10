Calciomercato Milan – Tomori-Juventus, idea vivissima: contatti con gli agenti e … (Di martedì 15 ottobre 2024) Il trasferimento di Fikayo Tomori dal Milan alla Juventus può diventare realtà: e spuntano un paio di indizi che confermano il tutto Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Tomori-Juventus, idea vivissima: contatti con gli agenti e … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il trasferimento di Fikayodalallapuò diventare realtà: e spuntano un paio di indizi che confermano il tutto

Verso Milan-Udinese - da Fikayo Tomori a Tijjani Reijnders : quanti cambi per Fonseca - Potrebbe anche esserci spazio per Loftus-Cheek al posto di Reijnders. Verso Milan-Udinese, Paulo Fonseca si prepara a diversi cambi al rientro dalla sosta: Fikayo Tomori, Tijjani Reijnders e non solo. Pavlovic dovrebbe prendere il posto di Tomori, così come Okafor quello di Abraham. Verso Milan-Udinese, Paulo Fonseca prepara una mini rivoluzione: fuori Tomori, ma rischia anche Reijnders. (Dailymilan.it)

Milan - Fikayo Tomori e Tammy Abraham attesi al confronto con Fonseca. La situazione - Dalla prossima gara i rossoneri non possono più sbagliare un colpo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, essendo che i due inglesi non sono stati convocati da Southgate, hanno avuto un confronto col tecnico per chiarire e mantenere un rapporto limpido da adesso in avanti. Milan, squilibri in campo tra Abraham, Tomori e Fonseca: ci vuole chiarezza View this post on ... (Dailymilan.it)

Milan - Tomori e Abraham come Theo e Leao : scoppia un altro caso - La sconfitta di Firenze ha riacuito i malumori in casa Milan: Fonseca chiama a rapporto due suoi calciatori Dopo le vittorie con Inter e Lecce sembrava essere tornato il sereno in casa Milan, e invece c’è ancora una situazione spinosa da gestire per Paulo Fonseca. . “Sono incazz**o, il tiratore è Christian. (Calciomercato.it)