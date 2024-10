Bruscolotti avverte: “Orario Empoli-Napoli? Una fregatura per i due allenatori. Ecco il vero obiettivo degli azzurri” (Di martedì 15 ottobre 2024) L’ex capitano del Napoli si sofferma sulla prossima sfida del Napoli che sarà ospite sul campo dell’Empoli domenica 20 ottobre. Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, ha espresso preoccupazione per l’Orario della prossima partita di Serie A contro l’Empoli, prevista per domenica 20 ottobre alle 12.30. Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, il noto ex difensore ha commentato: “L’Orario delle 12.30 può essere un insidia per il Napoli nella partita contro l’Empoli? L’Orario è una fregatura per i due allenatori. Detto questo è chiaro che i valori sono diversi, ma sono allenatori che si conoscono molto bene e quindi possono riuscire facilmente a prendere l’uno le misure sull’altro. Solo il campo sarà il giudice supremo, aspettiamo e vedremo”. Napolipiu.com - Bruscolotti avverte: “Orario Empoli-Napoli? Una fregatura per i due allenatori. Ecco il vero obiettivo degli azzurri” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 15 ottobre 2024) L’ex capitano delsi sofferma sulla prossima sfida delche sarà ospite sul campo dell’domenica 20 ottobre. Giuseppe, storico capitano del, ha espresso preoccupazione per l’della prossima partita di Serie A contro l’, prevista per domenica 20 ottobre alle 12.30. Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, il noto ex difensore ha commentato: “L’delle 12.30 può essere un insidia per ilnella partita contro l’? L’è unaper i due. Detto questo è chiaro che i valori sono diversi, ma sonoche si conoscono molto bene e quindi possono riuscire facilmente a prendere l’uno le misure sull’altro. Solo il campo sarà il giudice supremo, aspettiamo e vedremo”.

