Ilfattoquotidiano.it - Ballando con Le Stelle, c’è un legame speciale tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Le parole di Rossella Erra

(Di martedì 15 ottobre 2024)che lee le storie d’amore tra concorrenti e ballerini, una costante o quasi. D’altronde sembra che ballare insieme e soprattutto passare insieme molto tempo, un tempo ricco di emozioni, agevoli i sentimenti. Questa edizione l’amore in pista c’è, ma tra due componenti di due diverse coppie perché Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non ballano assieme ma sono fidanzati. E secondo la ‘tribuna del popolo’qualcosa starebbe nascendo anche tra altri due protagonisti del programma condotto da Milly Carlucci: “finalmente si sta iniziando a fidare È una ragazza che in questi anni ha avuto delle cose sue personali, ha comunque a casa una figlia. Ha vissuto delle delusioni. D’amore? Diciamo d’amicizia, chi non le ha avute? Il rapporto consta sicuramente cambiando”, ha dettoa La Volta Buona riferendosi a