Ballando 2024, Bruganelli in lacrime: replica a polemiche e momenti duri (Di martedì 15 ottobre 2024) Sonia Bruganelli è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Ballando con le Stelle. La produttrice televisiva ha subito attirato a sé i riflettori per le discussioni con i giudici e per alcune risposte piccate che ha dato. Il suo comportamento ha sollevato un bel po' di polemiche. Per tale ragione, la donna ha deciso di replicare mediante una diretta Instagram chiarendo un po' la sua posizione e cercando di far conoscere ai suoi fan un lato di sé inedito. Sonia, infatti, durante lo sfogo non si è nascosta ed è anche scoppiata in lacrime. Tra gli argomenti affrontati c'è stata anche la frase infelice detta a Guillermo Mariotto, ma non solo. Sonia ha svelato anche alcune cose private inerente il rapporto con Carlo Aloia e quello con Milly Carlucci.

