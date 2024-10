Tvzap.it - Autobus precipita in un burrone, ci sono morti e feriti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una vera e propria strage è avvenuta nel corso della notte dove undi linea èto all’improvviso in un. Non c’è stato scampo per 8 dei passeggeri del mezzo pubblico, i qualitutti deceduti. Altre 9 persone, invecerimaste ferite. Leggi anche: Tesla si schianta contro dei cartelli e prende fuoco: morte 4 persone Leggi anche:ascensore in Italia: un morto e duein unIl dramma è successo il Bolivia: un grave incidente stradale è avvenuto vicino alla città di Cairoma, nella provincia di Loayza, dipartimento di La Paz. Mentre in Italia era notte fonda uncarico di passeggeri è uscito fuori strada,ndo in unper decine di metri.