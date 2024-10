ATP Almaty 2024, risultati 15 ottobre: avanzano Mannarino e Karatsev, fuori O’Connell e Kukushkin (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue il primo turno degli Almaty Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sul veloce indoor della città kazaka: in casa Italia arriva l’eliminazione dell’unico azzurro presente nel tabellone di singolare, Fabio Fognini, sconfitto dal finlandese Otto Virtanen, capace di imporsi con lo score di 6-3 7-6 (4). Successo del canadese Gabriel Diallo, che piega l’australiano Christopher O’Connell con il punteggio di 7-6 (5) 6-2, mentre il transalpino Adrian Mannarino, testa di serie numero 8, rimonta ed elimina il russo Roman Safiullin, sconfitto per 5-7 7-6 (4) 6-3. Oasport.it - ATP Almaty 2024, risultati 15 ottobre: avanzano Mannarino e Karatsev, fuori O’Connell e Kukushkin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue il primo turno degliOpendi tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sul veloce indoor della città kazaka: in casa Italia arriva l’eliminazione dell’unico azzurro presente nel tabellone di singolare, Fabio Fognini, sconfitto dal finlandese Otto Virtanen, capace di imporsi con lo score di 6-3 7-6 (4). Successo del canadese Gabriel Diallo, che piega l’australiano Christophercon il punteggio di 7-6 (5) 6-2, mentre il transalpino Adrian, testa di serie numero 8, rimonta ed elimina il russo Roman Safiullin, sconfitto per 5-7 7-6 (4) 6-3.

Atp Almaty 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 16 ottobre

IL PROGRAMMA COMPLETO CENTER COURT dalle 08:00 – (WC) Engel vs (4) Cerundolo a seguire – (WC) Skatov vs (5) Machac a seguire – Marterer vs (2) Tabilo non prima delle 16:00 – (6) Zhang o (Q) Karatsev vs Shevchenko o (Q) Kukushkin COURT 1 dalle 08:00 – Duckworth vs Vukic a seguire – Coric vs Diallo

ATP Almaty 2024 : Fabio Fognini sconfitto da Otto Virtanen al primo turno - La vera arma è la seconda: è costretto a servirne tante (30), ma fa il 70%. Fognini parte a rilento, fatto che consente a Virtanen di andare subito avanti di un break, realizzato a 30 nel secondo gioco. Il ligure recupera con la stessa moneta nel game successivo, ma le difficoltà al servizio rimangono. (Oasport.it)

LIVE – Fognini-Virtanen 3-6 6-7(4) - primo turno Atp Almaty 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 00 italiane (le 11. 1-0 PRIMO SET VIRTANEN! Fabio vince i primi due punti del game, ma poi il finlandese non gli fa toccare palla a suon di bordate e righe. Purtroppo non è facile visto che Virtanen tira molto forte e cerca di chiudere in fretta. 2-5 PRIMO SET – BREAK VIRTANEN! Il finlandese strappa nuovamente la battuta a Fabio e rimette la testa avanti. (Sportface.it)