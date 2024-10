Arte e disabilità: la storia di Giovanni Giuliano (Di martedì 15 ottobre 2024) Giovanni Giuliano, 23 anni, affetto da miopatia congenita central core, ha realizzato la sua seconda mostra: “Stati d’animo”. Sedici dipinti a olio su foglio ruvido che raccontano di un viaggio nell’emotività e nella profondità di uno dei tanti universi dove sono nascosti desideri, paure, ambizioni, fragilità. Quotidiano.net - Arte e disabilità: la storia di Giovanni Giuliano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024), 23 anni, affetto da miopatia congenita central core, ha realizzato la sua seconda mostra: “Stati d’animo”. Sedici dipinti a olio su foglio ruvido che raccontano di un viaggio nell’emotività e nella profondità di uno dei tanti universi dove sono nascosti desideri, paure, ambizioni, fragilità.

