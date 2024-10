Arrestato per truffa e peculato il prof delle assenze record per 3 anni a Treviso: era latitante da giugno (Di martedì 15 ottobre 2024) È stato Arrestato a Taranto il docente delle assenze record per 3 anni in un istituto tecnico di Treviso. Il docente, che era stato licenziato a settembre, era in realtà ricercato in Italia da giugno per i reati di truffa e peculato commessi nella sua attività parallela di commercialista. Fanpage.it - Arrestato per truffa e peculato il prof delle assenze record per 3 anni a Treviso: era latitante da giugno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È statoa Taranto il docenteper 3in un istituto tecnico di. Il docente, che era stato licenziato a settembre, era in realtà ricercato in Italia daper i reati dicommessi nella sua attività parallela di commercialista.

Non si era mai presentato a scuola - oltre 550 giorni di assenza : docente arrestato - deve scontare 7 anni e 8 mesi per truffa e peculato - L'articolo Non si era mai presentato a scuola, oltre 550 giorni di assenza: docente arrestato, deve scontare 7 anni e 8 mesi per truffa e peculato sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il professore di diritto, originario di Taranto, che aveva accumulato oltre 500 giorni di assenza a scuola, è stato arrestato dopo un periodo di latitanza iniziato a giugno. (Orizzontescuola.it)

