Lanazione.it - Apre la scuola di teatro di Anghiari

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 –ladidi. Prima Lezione GRATUITA lunedì 23 ottobre alle ore 21:00 Per iscrizioni e informazioni:divia Bozia, 3(AR) tel: 0575 788659 cell. (solo whatsapp): +39 368950280di@libero.it “Normali mai” anche a costo di sembrare sub-non-extra “normali”. Vorremmo tanto essere unadibasagliana, per trasformare gli psicodrammi in giardini fioriti con quelle rose di Alda, tavolini con caffè e sigarette al sole, ma sarebbe diseducativo e poco corretto (il caffè) Cosa accadrà: si prenderanno storie difficili e con cuori generosi proveremo a trovare le strade meno impervie per raccontarle. Con rispetto per chi quelle storie se le è trovate addosso senza averle richieste. Siete invitati a “provare” il (per)corso “Normali Mai”.