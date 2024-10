Alleati contro il cancro, a Nardò un focus con la lectio di Silvio Garattini (Di martedì 15 ottobre 2024) NARDO’ - Di fronte alla sfida del cancro, che diviene sempre più dura, occorre un’ampia e solidale alleanza tra ricercatori, medici, pazienti, familiari di pazienti, istituzioni, mondo imprenditoriale e società civile. L’obiettivo della 17esima edizione di “Ambiente e Salute”, organizzato dalla Lecceprima.it - Alleati contro il cancro, a Nardò un focus con la lectio di Silvio Garattini Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 15 ottobre 2024) NARDO’ - Di fronte alla sfida del, che diviene sempre più dura, occorre un’ampia e solidale alleanza tra ricercatori, medici, pazienti, familiari di pazienti, istituzioni, mondo imprenditoriale e società civile. L’obiettivo della 17esima edizione di “Ambiente e Salute”, organizzato dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cancro al seno - in Bergamasca 900 nuove diagnosi all’anno : “In calo l’età delle pazienti” - Magari qualcuna attribuisce poco valore a questa opportunità perché è gratuita, ma è un atteggiamento sbagliato e controproducente. È essenziale imparare a prevenire questa patologia e ad attivarsi in modo da giungere eventualmente alla diagnosi precoce. Nella provincia di Bergamo il tasso di adesione si aggira attorno al 70% ed è accettabile, ma nei Paesi del Nord Europa la percentuale arriva al ... (Bergamonews.it)

Cancro al polmone - al via nuovo progetto telemedicina per gestione pazienti - Roma, 3 ott. (Adnkronos Salute) - Migliorare l'assistenza al paziente con tumore al polmone, grazie anche al supporto di strumenti innovativi e digitali, come la telemedicina. E' questo l'obiettivo del progetto 'L'importanza del partenariato pubblico-privato nella gestione del paziente oncologico', . (Ilgiornaleditalia.it)

Cancro al polmone - al via nuovo progetto telemedicina per gestione pazienti - (Adnkronos) – Migliorare l'assistenza al paziente con tumore al polmone, grazie anche al supporto di strumenti innovativi e digitali, come la telemedicina. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al ... (Webmagazine24.it)