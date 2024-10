Secoloditalia.it - Alemanno smaschera la portavoce di Sea Watch sotto gli occhi di Fassino: “Vi date appuntamento con gli scafisti” (video)

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) GianniSeaglidi un terreo Piero: “Le ONG sono entrate in una specie di catena di montaggio che porta la gente dal Nord Africa all’Europa, in maniera sistematica. Sapevano dove andare a prendere le persone che arrivavano”. Avviene a La7, durante L’aria che tira, in risposta a Giorgia Linardi,della Ong tedesca, finanziata anche da Elly Schlein.( Indipendenza ) attacca duramente Giorgia Leonardi,dell’ONG Sea-, accusandola di complicità con gli, scatenando il caos in studio.#15ottobre ##Leonardi ##ONG #immigrazione #lariachetira #lariachetirala7 pic.twitter.