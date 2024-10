Oasport.it - WTA Osaka, Lamens e Ito le avversarie di Bronzetti e Cocciaretto, crolla Tomova

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il circuito tennistico femminile rimane in Asia. Chiusa la prima giornata del WTA di, con il cemento giapponese che ha visto esultare sia Lucia, vittoriosa in due set su Cristina Bucsa, che Elenache ha avuto bisogno del tiebreak del terzo per superare la francese Jessika Ponchet. Ed entrambe conoscono le proprie. Per entrambe due sorprese al secondo turno. Per la romagnola il prossimo ostacolo si chiama Suzan: la numero 125 al mondo ha dato una lezione indimenticabile a Viktoriya, numero 6 del seeding, che raccoglie soltanto tre giochi in poco più di un’ora di partita, il confronto è dunque più che possibile.