Lanazione.it - Venator, domani giorno cruciale. Si approva il progetto definitivo: "Ma poi tocca alla proprietà"

(Di lunedì 14 ottobre 2024)sarà unimportante per il futuro della, perché è in programma l’zione definitiva deldi discarica permanente con la concessione dell’Autorizzazione integrata ambientale, ma secondo l’Ugl altrettanto importante sarà verificare l’effettiva volontà delladi investire in questo stabilimento. Altrimenti, restaranno solo le chiacchiere e i problemi per i lavoratori. "Lavoratori e ditte appaltatrici – dice Roberto Bocci, segretario Ugl Chimici – sono stremati da quasi un anno di cassa integrazione, che ha visto ridurre in maniera importante sia gli stipendi sia i progetti e le prospettive future delle proprie famiglie.