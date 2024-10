Quotidiano.net - Valtecne continua l’espansione nel mercato del medicale

(Di lunedì 14 ottobre 2024) PROSEGUE anche quest’anno la crescita di, l’azienda valtellinese con sede a Berbenno, nata nel 1983 e leader nella meccanica di alta precisione.produce infatti componenti che trovano applicazione nel settore, in particolare strumenti per la chirurgia ortopedica e componenti impiantabili, ed in vari settori industriali come trasmissioni di potenza, automotive ed energia. Nel 2023, la società che vede come presidente Vittorio Mainetti e amministratore delegato Paolo Mainetti (nella foto in alto), ha conseguito un valore della produzione pari a 31,6 milioni di euro e un Ebitda adjusted di 7,2 milioni, risultato che riflette un Ebitda margin pari al 22,8%. Risultati significativi che, come detto, sono stati confermati anche nel 2024.