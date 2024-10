Uomo investito da un treno e guasto in stazione: cancellazioni e ritardi fino a 70 minuti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Caos sulle linee ferroviarie di Milano. Intorno alle 5 di lunedì 14 ottobre un guasto all'infrastruttura nella stazione di Milano Certosa ha mandato in tilt l'intera circolazione. Si registrano ritardi fino a 70 minuti e cancellazioni. "La circolazione della direttrice sta subendo Milanotoday.it - Uomo investito da un treno e guasto in stazione: cancellazioni e ritardi fino a 70 minuti Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Caos sulle linee ferroviarie di Milano. Intorno alle 5 di lunedì 14 ottobre unall'infrastruttura nelladi Milano Certosa ha mandato in tilt l'intera circolazione. Si registranoa 70. "La circolazione della direttrice sta subendo

Guasto stazione Termini - Strisciuglio “Andremo a fondo sulle cause” - xb1/sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . Lo afferma Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, in merito al guasto al nodo ferroviario di Roma. ROMA (ITALPRESS) – “Le cause del guasto sono in corso di accertamento, siamo una grande azienda e non accettiamo che questo accada quindi andremo a fondo per capire le cause, è ... (Unlimitednews.it)

Bologna - caos in stazione : guasto a Roma - treni in tilt anche sotto le Due Torri - Ritardi e cancellazioni: la situazione dei treni in tempo reale . Molte le cancellazioni e i treni che stanno registrando forti ritardi. Lunghe code davanti ai box informativi di Trenitalia e Italo formate dai molti viaggiatori che stanno tentando di riorganizzare il proprio viaggio. Bologna, 2 ottobre 2024 – Forti disagi anche alla stazione di Bologna a causa del guasto alla rete ... (Ilrestodelcarlino.it)