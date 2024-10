Isaechia.it - Uomini e Donne, Angela Nasti e Gianluca Scamacca di nuovo ai ferri corti? Gli indizi social

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo scorso 16 luglio, ex tronista di, ha ufficializzato la relazione con il calciatore. L’attaccante dell’Atalanta e l’influencer, nonché sorella della più famosa Chiara– moglie dell’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni, dal quale ha avuto due figli, Thiago e Dea – si sono mostrati insieme per la prima volta in alcuni scatti condivisi dal calciatore., legato in precedenza alla responsabile commerciale Flaminia Apolloni, ha pubblicato due foto insieme ad. Negli scatti, la coppia si mostrava in atteggiamenti molto intimi e affettuosi. L’ex tronista, prima di iniziare a frequentare il calciatore dell’Atalanta, è stata fidanzata con il difensore del Bologna Kevin Bonifazi e successivamente con il portiere della medesima squadra, Pierluigi Gollini.