Sport.periodicodaily.com - Ucraina-Repubblica Ceca – pronostico, notizie sulle squadre, formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’cercherà di ottenere una doppietta di vittorie nel Gruppo 1 della Lega B quando continuerà la sua campagna di UEFA Nations League 2024-25 contro lalunedì 14 ottobre sera.I blu e i gialli hanno vinto per 1-0 contro la Georgia venerdì scorso, mentre laentrerà in campo dopo il successo per 2-0 sull’Albania, che l’ha portata al secondo posto nel girone. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:45 Anteprima della partitaa che punto sono le dueL’ha aperto la sua campagna del Gruppo 1 della Lega B con una sconfitta per 2-1 contro l’Albania, prima di perdere per 3-2 contro lanel secondo incontro, con la nazionale che ha perso due partite ravvicinate a settembre.