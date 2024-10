Tre giovanissimi tifosi del Foggia morti in un incidente stradale. Sette i feriti, due sono molto gravi (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Tre morti e Sette feriti. E' il tragico bilancio dell'incidente avvenuto domenica sera sulla strada statale Potenza Melfi in cui hanno perso la vita tre giovani tifosi del Foggia: Gaetano Gentile, 21 anni, Samuele Del Grande, 13 anni e Michele Biccari, 17 anni che avevano seguito allo stadio "Viviani" la partita di calcio di serie C Potenza-Foggia, ed erano a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura I feriti sono 7, tutti ricoverati all'ospedale "San Carlo" di Potenza. Due di loro, i più gravi, sono ricoverati in terapia intensiva, poi uno è in chirurgia toracica, due sono in pediatria ed altri due in medicina d'urgenza. Agi.it - Tre giovanissimi tifosi del Foggia morti in un incidente stradale. Sette i feriti, due sono molto gravi Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Tre. E' il tragico bilancio dell'avvenuto domenica sera sulla strada statale Potenza Melfi in cui hanno perso la vita tre giovanidel: Gaetano Gentile, 21 anni, Samuele Del Grande, 13 anni e Michele Biccari, 17 anni che avevano seguito allo stadio "Viviani" la partita di calcio di serie C Potenza-, ed erano a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura I7, tutti ricoverati all'ospedale "San Carlo" di Potenza. Due di loro, i piùricoverati in terapia intensiva, poi uno è in chirurgia toracica, duein pediatria ed altri due in medicina d'urgenza.

