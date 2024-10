Test Medicina, la riforma in arrivo nel 2025. Cosa potrebbe cambiare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Novità in vista per il Test di accesso alla facoltà di Medicina. Ad annunciare la riforma per il 2025 è la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. “Fin dall’inizio del mandato - ha detto nel corso di un question time alla Camera - il governo ha avviato un lavoro di riforma per l’accesso programmato a Medicina”. Lo scopo è quello di conciliare una formazione di qualità per i futuri medici con le esigenze sanitarie del Paese. Il nuovo Test, come ha spiegato Bernini, si baserà su una valutazione delle materie caratterizzanti, superando la logica dei “Test da lancio della monetina”. “Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è valorizzare gli studenti in base alle loro reali competenze e attitudini”. Tg24.sky.it - Test Medicina, la riforma in arrivo nel 2025. Cosa potrebbe cambiare Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Novità in vista per ildi accesso alla facoltà di. Ad annunciare laper ilè la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. “Fin dall’inizio del mandato - ha detto nel corso di un question time alla Camera - il governo ha avviato un lavoro diper l’accesso programmato a”. Lo scopo è quello di conciliare una formazione di qualità per i futuri medici con le esigenze sanitarie del Paese. Il nuovo, come ha spiegato Bernini, si baserà su una valutazione delle materie caratterizzanti, superando la logica dei “da lancio della monetina”. “Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è valorizzare gli studenti in base alle loro reali competenze e attitudini”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Test di Medicina 2025 - Bernini annuncia novità : verso l’addio alle domande generiche - Chi non dovesse passare non perderebbe comunque i crediti formativi e potrebbe reimmatricolarsi in facoltà affini come Scienze farmaceutiche, Biologia, Biotecnologie e altre. L’annuncio è stato fatto nel corso di un’interrogazione parlamentare. Parte della sinistra contro l’attuale test di Medicina Quella di Anna Maria Bernini, ministra in quota Forza Italia, non è una voce isolata: anche dal ... (Quifinanza.it)

Test di Medicina - Bernini : “Nel 2025 si cambia - al lavoro per la riforma dell’accesso programmato”. Cosa potrebbe cambiare - . Cosa potrebbe cambiare sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. La Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha annunciato, mercoledì scorso, alla Camera dei Deputati l'avvio della riforma del test di Medicina per il 2025. L'articolo Test di Medicina, Bernini: “Nel 2025 si cambia, al lavoro per la riforma dell’accesso programmato”. (Orizzontescuola.it)

La rinascita di Endi dopo il tumore al testicolo : “La musica è stata la mia medicina” - Endi, nome d'arte del rapper classe 1986 di Milano, ha raccontato in un'intervista la sua rinascita attraverso la musica, dopo la diagnosi di un tumore al testicolo nel 2012.Continua a leggere . (Fanpage.it)