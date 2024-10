Lapresse.it - Tennis, Kyrgios è pronto al rientro: “Voglio vincere uno Slam”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nickpunta aun titolo del Grandementre si prepara al ritorno dopo quasi due anni di stop. Il 29enne australiano ha raggiunto la finale di Wimbledon nel 2022, ma da allora non è più sceso in campo a causa di una serie di infortuni. Negli ultimi mesi, ha lavorato come commentatore e opinionista. Inoltre, è molto attivo nei social, dove spesso si distingue per post polemici: negli ultimi tempi ha più di una volta punzecchiato Sinner. C’è qualcosa che mi tiene incollato al gioco “Torno perché c’è qualcosa che mi tiene incollato al gioco”, ha dettoal programma Code Sports. “Ho battuto praticamente chiunque mi si è presentato davanti, sono arrivato in finale in uno, ho vinto un titolo di doppio in uno, ho vinto diversi titoli e ho fatto soldi. Ma credo che l’unica cosa che ora è nel mio obiettivo sia un Grande