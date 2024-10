Szczesny-Ronaldo, il portoghese sfotte la Juve: «Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al termine della sfida tra Polonia e Portogallo di sabato 12 ottobre, vinta per 3-1 dai lusitani, l’ex portiere della Juventus Wojciech Szcz?sny e Cristiano Ronaldo si sono incontrati nel ventre dello stadio. Così, favore di telecamere, CR7 ha firmato una maglietta per il figlio dell’ex compagno di squadra, con il quale il cinque volte Pallone d’Oro ha condiviso tre anni a Torino. Szczesny: “I play for Barcelona now.” Cristiano: “I know!” Szczesny: “But he (his son) is one of your fans. Don’t worry, I won’t tell anyone.” Cristiano: (laughs) “All good, you happy? Unbelievable, you had to retire to go to a big club.” pic.twitter.com/TNZ8k4ssDh — The CR7 Timeline. Lettera43.it - Szczesny-Ronaldo, il portoghese sfotte la Juve: «Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al termine della sfida tra Polonia e Portogallo di sabato 12 ottobre, vinta per 3-1 dai lusitani, l’ex portiere dellantus Wojciech Szcz?sny e Cristianosi sono incontrati nel ventre dello stadio. Così, favore di telecamere, CR7 ha firmato una maglietta per il figlio dell’ex compagno di squadra, con il quale il cinque volte Pallone d’Oro ha condiviso tre anni a Torino.: “I play for Barcelona now.” Cristiano: “I know!”: “But he (his son) is one of your fans. Don’t worry, I won’t tell anyone.” Cristiano: (laughs) “All good, you happy? Unbelievable, you had to retire to go to a big.” pic.twitter.com/TNZ8k4ssDh — The CR7 Timeline.

