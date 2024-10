Spagna, De La Fuente: “Lamine Yamal? Mi fido di lui, ho apprezzato la sua onestà” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luis De La Fuente, ct della Spagna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Serbia: “Il tema più caldo è sicuramente l’assenza di Lamine Yamal: “Aveva un problema, perciò gli ho chiesto come stava e se ce l’avrebbe fatta per la partita di martedì. Alla fine abbiamo optato per il riposo, come già fatto con altri giocatori. Troppa cautela? Nessuno è un mago, semplicemente il calcio è così. Se altri calciatori mi avessero manifestato lo stesso disagio di Lamine, sarebbero rimasti a casa anche loro“. E su chi parla di possibili pressioni da parte del Barcellona: “Mi dispiace che alcune persone credano a certe cose. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Luis De La, ct della, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Serbia: “Il tema più caldo è sicuramente l’assenza di: “Aveva un problema, perciò gli ho chiesto come stava e se ce l’avrebbe fatta per la partita di martedì. Alla fine abbiamo optato per il riposo, come già fatto con altri giocatori. Troppa cautela? Nessuno è un mago, semplicemente il calcio è così. Se altri calciatori mi avessero manifestato lo stesso disagio di, sarebbero rimasti a casa anche loro“. E su chi parla di possibili pressioni da parte del Barcellona: “Mi dispiace che alcune persone credano a certe cose.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cucurella : «Ho voltato grazie a un infortunio e alla chiamata nella Spagna di De La Fuente. Siamo passati da amare Ronaldinho a me - come cambiano i tempi…» - Un po’ per il famoso mani non sanzionato con la Germania e che ancora oggi fa discutere; un […]. L’esterno del Chelsea ha parlato di alcuni temi tra cui i Blues, la Nazionale spagnola e la vita privata Marc Cucurella, 26 anni, è stato un simbolo della Spagna che nel 2024 si è laureata campione d’Europa. (Calcionews24.com)

Spagna - De La Fuente : “Gli infortuni sono la parte più brutta del calcio - ma nessuno è insostituibile” - The post Spagna, De La Fuente: “Gli infortuni sono la parte più brutta del calcio, ma nessuno è insostituibile” appeared first on SportFace. Siamo molto tranquilli. Non c’è pressione, facciamo quello che crediamo sia la cosa migliore”. Ma mi sento già un vincitore”, ha aggiunto. “Per noi è una gara molto importante contro una grande squadra, che ha iniziato molto bene questa competizione. (Sportface.it)

Spagna - la rabbia di De La Fuente : «Non è normale che sia senza contratto : a Luis Enrique non sarebbe successo» - Il ct campione d’Europa con le Furie Rosse […]. Le parole di Luis De La Fuente, ct della Spagna campione d’Europa: la sua rabbia per il mancato rinnovo del suo contratto Luis De La Fuente, ct della Spagna, ha espresso in una intervista a Cadena Ser la sua frustrazione per il mancato rinnovo del suo contratto. (Calcionews24.com)