Sondaggi politici, Fratelli d'Italia e Pd in calo (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Fratelli d'Italia e Pd in calo, M5S e Forza Italia in crescita. E' il quadro del Sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi, 14 ottobre 2024. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito pur cedendo lo 0,2% e scendendo al 29,3%.

