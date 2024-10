Spazionapoli.it - Simeone, niente Torino a gennaio? Qual è il problema tra De Laurentiis e Cairo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovannipotrebbe non trasferirsi alè iltra Deche farebbe saltare la trattativa Dache giorno ha iniziato a circolare la voce che avvicinerebbe Giovannialgià a. L’attaccante argentino ha difficoltà a trovare spazio in questo Napoli, complice un Romelu Lukaku che segna e fornisce assist in continuazione, nonostante una forma fisica non perfetta. Antonio Conte sembrerebbe aver trovato una quadra e non ha intenzione di fare eccessivi stravolgimenti. Dal suo arrivo in azzurro,ha disputato meno di 2100 minuti, circa 23 partite complessive in poco più di 2 anni. Un minutaggio veramente bassissimo, ma nonostante ciò è riuscito a realizzare 13 gol e a fornire 3 assist.