Laverita.info - Siemens rivoluziona la sanità con il nuovo visore ottico Apple

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Healthineers ha presentato un’innovativa applicazione che promette di trasformare la pianificazione chirurgica, l’educazione medica e la comunicazione con i pazienti, sfruttando la potenza dei dispositivi a realtà aumentata per creare una rappresentazione tridimensionale, fotorealistica e interattiva dell’anatomia umana. Queste applicazioni non solo consentono ai pazienti di monitorare il proprio stato di salute in tempo reale, ma offrono anche ai professionisti medici strumenti più precisi e tempestivi per la diagnosi e il trattamento. Oltre ciò, però, è necessario aprire una riflessione su quella che è la gestione e l'importanza dei dati, sempre più importanti per chi li ha e per chi li richiede. Lo speciale contiene due articoli.