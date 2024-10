Seconda mano, un mercato da 23 miliardi di euro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il settore del second hand, nel 2023, ha raggiunto un valore economico pari a 26 miliardi di euro, a dimostrazione del grande interesse degli italiani verso questo tipo di abitudine d’acquisto soprattutto quando si parla di outfit. Infatti, se l’abbigliamento vintage fino a qualche anno fa suscitava poco interesse verso il grande pubblico ed era solo appannaggio di una ristretta cerchia di fashion-addicted, oggi, complice anche l’online, sta diventando sempre più una categoria ambita e ricercata. Se analizziamo ciò che accade online, la categoria Abbigliamento e Accessori è al primo posto per vendite e acquisti di usato nel nostro Paese. In particolare, è la Gen Z che nel corso del 2023 ha manifestato grande attenzione verso la moda second hand e soprattutto per abbigliamento e accessori vintage, tanto da posizionarlo al 3°posto della loro top ten acquisti pre-loved. Quotidiano.net - Seconda mano, un mercato da 23 miliardi di euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il settore del second hand, nel 2023, ha raggiunto un valore economico pari a 26di, a dimostrazione del grande interesse degli italiani verso questo tipo di abitudine d’acquisto soprattutto quando si parla di outfit. Infatti, se l’abbigliamento vintage fino a qualche anno fa suscitava poco interesse verso il grande pubblico ed era solo appannaggio di una ristretta cerchia di fashion-addicted, oggi, complice anche l’online, sta diventando sempre più una categoria ambita e ricercata. Se analizziamo ciò che accade online, la categoria Abbigliamento e Accessori è al primo posto per vendite e acquisti di usato nel nostro Paese. In particolare, è la Gen Z che nel corso del 2023 ha manifestato grande attenzione verso la moda second hand e soprattutto per abbigliamento e accessori vintage, tanto da posizionarlo al 3°posto della loro top ten acquisti pre-loved.

