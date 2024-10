Sciopero dei trasporti pubblici di venerdì 18 ottobre: Roma e Milano a rischio caos (Di lunedì 14 ottobre 2024) venerdì 18 ottobre 2024 è previsto uno Sciopero nazionale dei mezzi pubblici che coinvolgerà due delle principali città italiane: Roma e Milano. I sindacati Al Cobas e Si-Cobas hanno indetto l’astensione dal lavoro per protestare “contro ogni forma di limitazione del diritto di Sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.2014”, come si legge nella nota dell’Atm, l’Azienda dei trasporti milanese.Leggi anche: Conti correnti, ecco quali controllerà l’Agenza delle Entrate: a cosa bisogna prestare attenzione Lo Sciopero nel dettaglio Lo Sciopero riguarderà bus, tram e metropolitane, con inevitabili disagi per i cittadini. A Milano, le linee potrebbero subire rallentamenti o sospensioni dalle 8:45 alle 15:00 e nuovamente dalle 18:00 fino alla fine del servizio. Thesocialpost.it - Sciopero dei trasporti pubblici di venerdì 18 ottobre: Roma e Milano a rischio caos Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)182024 è previsto unonazionale dei mezziche coinvolgerà due delle principali città italiane:. I sindacati Al Cobas e Si-Cobas hanno indetto l’astensione dal lavoro per protestare “contro ogni forma di limitazione del diritto die per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.2014”, come si legge nella nota dell’Atm, l’Azienda deimilanese.Leggi anche: Conti correnti, ecco quali controllerà l’Agenza delle Entrate: a cosa bisogna prestare attenzione Lonel dettaglio Loriguarderà bus, tram e metropolitane, con inevitabili disagi per i cittadini. A, le linee potrebbero subire rallentamenti o sospensioni dalle 8:45 alle 15:00 e nuovamente dalle 18:00 fino alla fine del servizio.

