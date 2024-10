Ilrestodelcarlino.it - Ristopro, altro successo: la Virtus Roma cade. Sprint fondamentale nel finale di gara

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)FABRIANO 811960 76FABRIANO: Pierotti 12, Dri 2, Centanni 15, Gnecchi 12, Molinaro 10, Carta 17, Pisano ne, Scandiuzzi 2,gnoli ne, Ottoni n2, Da Rin ne, Raucci 11. All. Niccolai.1960: Ancellotti, Santiangeli 11, Whelan 17, Conti 28, Caversazio 6, Valentini 5, Siberna 7, Visintin 2, Zoffoli, Fokou ne. All. Tonolli. Arbitri: Melai e Di Salvo di Pisa Parziali: 21-18 37-42 59-55 81-76 CERRETO D’ESI LaFabriano dà seguito all’impresa di Ruvo di Puglia e conquista il secondoconsecutivo battendo in casa la, neopromossa ma di lusso, quantomeno per il palmares della gloriosa società della Capitale, ripartita dal basso e già campione d’Italia e d’Europa negli anni Ottanta. Finisce 81-76 una partita equilibrata e decisa soltanto nel