Quote rosa, Marano (M5s): “Presenza donne al 50%, Ars cambi il paradigma e approvi mio emendamento” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Sulla Presenza delle donne nelle giunte dei comuni con più di tremila abitanti, il dibattito politico a tutti i livelli sembra girare a vuoto senza andare al punto della questione. Qui non si tratta di dare il contentino alle donne recependo la soglia del 40% stabilita dalla normativa nazionale Cataniatoday.it - Quote rosa, Marano (M5s): “Presenza donne al 50%, Ars cambi il paradigma e approvi mio emendamento” Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Sulladellenelle giunte dei comuni con più di tremila abitanti, il dibattito politico a tutti i livelli sembra girare a vuoto senza andare al punto della questione. Qui non si tratta di dare il contentino allerecependo la soglia del 40% stabilita dalla normativa nazionale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La presenza delle donne in giunta - continua la mobilitazione per la parità di genere in Sicilia - “Anche la Sicilia, come avviene ovunque oltre lo Stretto, ha. . Superate le mille firme all’appello lanciato solo due giorni fa da un gruppo di venti donne, rappresentanti istituzionali in Sicilia a vari livelli e trasversali, per difendere la presenza di genere nelle Giunte comunali dell’isola. (Messinatoday.it)

Presenza di donne nei cda - la legge non basta : arriva il protocollo “No women no board”. La docente Desana : “Alcune aziende sfuggono” - Eva Desana è un’ordinaria di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Fu, incredibilmente, una legge bipartisan… Non solo: fu supportata dagli uomini! Il Parlamento riuscì a dare vita a una legge semplice: tre articoli soltanto ma dalle conseguenze dirompenti. (Ilfattoquotidiano.it)

Donne in Giunta - Cuffaro e Cirillo : "Aumentare soglia di presenza al 50%" - . Noi abbiamo sempre creduto nelle donne e riteniamo che occorre metterle. "La Democrazia Cristiana supporta 'Quota 50' e all'Ars sosterrà l'emendamento per aumentare la soglia di presenza delle donne in giunta, come rappresentanza di genere nei Comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti. (Agrigentonotizie.it)