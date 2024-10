Iltempo.it - "Qualcosa cambia". Sottocorona: quando e dove torna il maltempo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "C'è una zona di nuvole, che parte dal mare del Nord e attraversa l'Europa": così, indicando le "nuvole scure" sulla mappa, Paoloha dato il buongiorno ai telespettatori di La7 e diffuso le ultime previsioni meteo. Che significa? Che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? "Nuvole scure sono nuvole più calde, più basse. Non portano", ha spiegato poco dopo. Situazione, questa, che "si manterrà". Oggi il grigio non manca e si registreranno precipitazioni debolissime. "Tempo grigio che prende il Nord e marginalmente l'Appennino settentrionale. Al Centro e al Sud ampie zone di sereno", ha continuato l'esperto. Domani stesso schema: "Al Nord un po' di nuvole e debolissime piogge. Al Centro e al Sud ancora cielo sereno". Nella giornata di mercoledì, però, "comincia are".