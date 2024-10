Proiezione match scudetto al Maradona, Napoli ‘assolto’ alla Corte dei Conti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutimatch scudetto proiettato al Maradona: respinto ricorso erariale contro il Napoli. Con sentenza depositata oggi, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania (presidente Michele Oricchio) ha rigettato l’opposizione della procura regionale. Gli inquirenti chiedevano di riformare la decisione del giudice monocratico, emessa lo scorso 5 giugno. Ma il collegio ha confermato la pronuncia di 4 mesi orsono, compensando le spese. La storia nasce dalla denuncia di un consigliere comunale. Il 5 marzo di quest’anno, viene segnalata alla procura l’omessa rendicontazione delle spese e delle entrate, collegate alla trasmissione in streaming di Udinese-Napoli del 4 maggio 2023. Un evento sold out, perché partita scudetto. Anteprima24.it - Proiezione match scudetto al Maradona, Napoli ‘assolto’ alla Corte dei Conti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiproiettato al: respinto ricorso erariale contro il. Con sentenza depositata oggi, la sezione giurisdizionale delladeidella Campania (presidente Michele Oricchio) ha rigettato l’opposizione della procura regionale. Gli inquirenti chiedevano di riformare la decisione del giudice monocratico, emessa lo scorso 5 giugno. Ma il collegio ha confermato la pronuncia di 4 mesi orsono, compensando le spese. La storia nasce ddenuncia di un consigliere comunale. Il 5 marzo di quest’anno, viene segnalataprocura l’omessa rendicontazione delle spese e delle entrate, collegatetrasmissione in streaming di Udinese-del 4 maggio 2023. Un evento sold out, perché partita

