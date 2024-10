Primo gruppo migranti verso l'Albania (Di lunedì 14 ottobre 2024) 14.40 E' in viaggio per l'Albania la nave Libra della Marina Militare. Trasporta il Primo gruppo di migranti nei centri allestiti per sottoporli alle procedure accelerate di frontiera. L'iniziativa è curata dal ministero dell'Interno. Nei giorni scorsi Piantedosi aveva annunciato l'avvio dell'operatività dei centri di Schengjin e Gjiader. Sulle persone da trasferire,soccorse in mare, è stato fatto un Primo screening a bordo per verificarne i requisiti: provenienza da Paesi sicuri, maschi, non vulnerabili. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 14.40 E' in viaggio per l'la nave Libra della Marina Militare. Trasporta ildinei centri allestiti per sottoporli alle procedure accelerate di frontiera. L'iniziativa è curata dal ministero dell'Interno. Nei giorni scorsi Piantedosi aveva annunciato l'avvio dell'operatività dei centri di Schengjin e Gjiader. Sulle persone da trasferire,soccorse in mare, è stato fatto unscreening a bordo per verificarne i requisiti: provenienza da Paesi sicuri, maschi, non vulnerabili.

