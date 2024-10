Prima un minore e poi una 25enne investiti sulle strisce pedonali: paura a Lecce (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lecce - Due investimenti sulle strisce pedonali nella stessa mattinata, un terzo caso venerdì scorso e nel giro delle ultime settimane sono circa una decina gli episodi che testimoniano un problema a Lecce: l’attenzione alle regole della strada, l’assenza di prudenza da parte di alcuni Lecceprima.it - Prima un minore e poi una 25enne investiti sulle strisce pedonali: paura a Lecce Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)- Due investimentinella stessa mattinata, un terzo caso venerdì scorso e nel giro delle ultime settimane sono circa una decina gli episodi che testimoniano un problema a: l’attenzione alle regole della strada, l’assenza di prudenza da parte di alcuni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lecce, il filobus si prende la rivincita. Poli Bortone: «Persi 17 anni. Via pali, illuminazione e linea elettrica» - Dopo le aspre critiche al momento dell’attivazione, i mezzi «green» ora vanno in soccorso agli studenti con l’attivazione della linea per Monteroni. E il sindaco rilancia ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Investita sulle strisce pedonali da un’auto: paura per una 60enne leccese - L’incidente all’altezza di via Leuca, dove esercizi commerciali e residenti lamentano una non ottima illuminazione: per la donna solo tanto spavento e il trasferimento all’ospedale di Copertino in cod ... (lecceprima.it)

Città affogata da auto e indisciplina alla guida, ma il problema sono le piste ciclabili - Qual è l’agenda delle priorità in tema di educazione e sicurezza stradale? In un convegno è stato affrontato il tema delle piste ciclabili e della loro progettazione, dando l’impressione che si tratti ... (lecceprima.it)