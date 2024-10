Presentazione libro Lemon Bowl Zeppieri | Obiettivo Australian Open Davis? Dipende da Sinner

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Circolo Tennis Vicenza ha ospitato ladel, storie di vita e di tennis”, scritto da Alessandro Nizegorodcew, Matteo Mosciatti e Lorenzo Ercoli. All’evento, organizzato da Horizon Tennis Home, hanno partecipato anche coach Massimo Sartori (direttore tecnico Horizon e storico allenatore di Andreas Seppi) e l’infortunato Giulio(reduce da un intervento chirurgico al polso sinistro), che proverà a ripartire dagli2025 per rientrare tra i primi 200 giocatori della classifica mondiale, lui che a inizio 2024 sfiorò l’ingresso in Top 100. “Ho bellissimi ricordi dele dei tornei giovanili a cui partecipai – racconta a margine ‘Zeppo’ –. È una manifestazione molto divertente. Eravamo piccoli e spensierati: non avevamo particolari preoccupazioni, gli obiettivi non erano paragonabili a quelli che ci poniamo da professionisti.