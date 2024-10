Pastorello: “Meret? Siamo in trattativa per il rinnovo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Federico Pastorello, agente di Alex Meret e Romelu Lukaku, ha parlato a margine dell’assemblea elettiva per il consiglio dell’AIACS. Queste le sue parole: “Questa è un’associazione che fa molte cose. Dall’esterno spesso non se ne ha idea, ma noi membri del consiglio direttivo stiamo facendo un bel lavoro e Siamo convinti della bontà di quanto fatto. Stiamo facendo il massimo per garantire alla categoria un futuro sereno smettendo di essere additati come il male del calcio”. Vorreste essere rappresentati anche in federcalcio? “E’ una delle battaglie, quella di avere un posto in Federazione. Nel legiferare sulle nostre attività vorremmo essere coinvolti, perché spesso chi fa le norme non conosce bene il nostro mestiere”. La sentenza Diarra avrà effetti come la sentenza Bosman? “Presto per dire qualcosa, si dovranno capire anche le reazioni della FIFA. Terzotemponapoli.com - Pastorello: “Meret? Siamo in trattativa per il rinnovo” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Federico, agente di Alexe Romelu Lukaku, ha parlato a margine dell’assemblea elettiva per il consiglio dell’AIACS. Queste le sue parole: “Questa è un’associazione che fa molte cose. Dall’esterno spesso non se ne ha idea, ma noi membri del consiglio direttivo stiamo facendo un bel lavoro econvinti della bontà di quanto fatto. Stiamo facendo il massimo per garantire alla categoria un futuro sereno smettendo di essere additati come il male del calcio”. Vorreste essere rappresentati anche in federcalcio? “E’ una delle battaglie, quella di avere un posto in Federazione. Nel legiferare sulle nostre attività vorremmo essere coinvolti, perché spesso chi fa le norme non conosce bene il nostro mestiere”. La sentenza Diarra avrà effetti come la sentenza Bosman? “Presto per dire qualcosa, si dovranno capire anche le reazioni della FIFA.

