Tpi.it - Paolo Del Debbio: “Volevo diventare sacerdote, poi ha prevalso l’amore fisico. Io fascista? Mio padre fu deportato”

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Del: “farmi prete, poi ha” Il giornalista e conduttore televisivoDelha rivelato che da giovane era intenzionato aun, anche se poi ha”. Intervistato dal Corriere della Sera, il presentatore ha raccontato che gli anni trascorsi in seminario sono stati “i più belli della mia vita”. Il giornalista rivela di aver preso in considerazione l’idea dianche se poi ha“il richiamo del”. Del, poi, rivendica il suo antifascismo: “Possono dirmi di tutto, possono attaccare le mie trasmissioni, non ho mai reagito alle critiche; ma sul fascismo no”. SuoVelio, racconta il giornalista, fu infattiin un campo di concentramento nazista a Luckenwalde.