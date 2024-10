Pallanuoto, i migliori italiani della prima giornata di A1. Brillano Condemi e Del Basso (Di lunedì 14 ottobre 2024) migliori italiani prima giornata SERIE A1 Pallanuoto Pietro Figlioli: 40 anni e non sentirli. L’italo-australiano è ancora il trascinatore dell’RN Savona: nel primo turno di questa nuova A1 fa volare la compagine ligure con un gran poker, risultando per l’ennesima volta il miglior marcatore della propria squadra. Francesco Condemi: uno dei nuovi leader della nuova Pro Recco. Le stelle nello squadrone di Sandro Sukno sono rimaste ed il ventenne Ciccio è una di queste. Quattro volte a segno nella prima partita contro il De Akker, con i recchelini che ricominciano da dove avevano terminato. Stefano Sordini: eccezionale la prestazione da parte del classe 2003, già protagonista nella passata stagione per la promozione della compagine toscana. Pareggio con il Posillipo, su otto reti sono addirittura cinque quelle segnate da lui. Se il buongiorno si vede dal mattino. Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della prima giornata di A1. Brillano Condemi e Del Basso Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)SERIE A1Pietro Figlioli: 40 anni e non sentirli. L’italo-australiano è ancora il trascinatore dell’RN Savona: nel primo turno di questa nuova A1 fa volare la compagine ligure con un gran poker, risultando per l’ennesima volta il miglior marcatorepropria squadra. Francesco: uno dei nuovi leadernuova Pro Recco. Le stelle nello squadrone di Sandro Sukno sono rimaste ed il ventenne Ciccio è una di queste. Quattro volte a segno nellapartita contro il De Akker, con i recchelini che ricominciano da dove avevano terminato. Stefano Sordini: eccezionale la prestazione da parte del classe 2003, già protagonista nella passata stagione per la promozionecompagine toscana. Pareggio con il Posillipo, su otto reti sono addirittura cinque quelle segnate da lui. Se il buongiorno si vede dal mattino.

