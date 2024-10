Omicidio Meredith Kercher, Amanda Knox ricorre in Cassazione contro la condanna per calunnia a Patrick Lumumba (Di lunedì 14 ottobre 2024) La difesa di Amanda Knox ha depositato un ricorso alla Cassazione contro la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Firenze, che nel giugno scorso l’ha condannata a tre anni di reclusione per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Questa pena l’ha già scontata con i quasi quattro anni di detenzione prima della sua assoluzione per l’Omicidio di Meredith Kercher, avvenuto la sera del 1° novembre 2007 a Perugia, nonché delitto per il quale Knox si è sempre dichiarata estranea. Il ricorso, che Knox aveva annunciato in precedenza, è stato preparato dagli avvocati Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova e mira all’annullamento della condanna per calunnia. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) La difesa diha depositato un ricorso allala sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Firenze, che nel giugno scorso l’hata a tre anni di reclusione pernei confronti di. Questa pena l’ha già scontata con i quasi quattro anni di detenzione prima della sua assoluzione per l’di, avvenuto la sera del 1° novembre 2007 a Perugia, nonché delitto per il qualesi è sempre dichiarata estranea. Il ricorso, cheaveva annunciato in precedenza, è stato preparato dagli avvocati Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova e mira all’annullamento dellaper

